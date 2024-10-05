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16:18, 5 октября 2024Культура

Стали известны подробности о состоянии Василия Ливанова

РИА Новости: Василий Ливанов остается в реанимации тяжелом состоянии

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Народный артист РСФСР Василий Ливанов остается в тяжелом состоянии. Подробности о ходе лечения советского актера и режиссера стали известны журналистам РИА Новости от врачей НИИ имени Склифосовского.

«Лежит в неврологии в реанимации, состояние тяжелое», — констатировал собеседник агентства.

Таким образом состояние актера не претерпело существенных изменений за последние сутки — в пятницу, 4 октября, также сообщалось о том, что Ливанов, известный по главной роли в советском цикле телефильмов «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», находится в тяжелом состоянии.

Ранее стало известно, что во время операции у Ливанова остановилось сердце. Из-за этого его пришлось подключить к ИВЛ.

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      Олег Давыдов
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