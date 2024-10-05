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10:06, 5 октября 2024Культура

У Василия Ливанова остановилось сердце во время операции

Mash: у Ливанова остановилось сердце во время операции, он находится под ИВЛ

Фото: Valery Gorokhov / Russian Look / Globallookpress.com

У 89-летнего актера Василия Ливанова остановилось сердце во время операции. Сейчас актер находится под ИВЛ в реанимации. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что врачи оценивают состояние актера как тяжелое. Он попал в НИИ имени Н.В. Склифосовского 29 сентября, предварительно Ливанову диагностировали инсульт. Перед госпитализацией народный артист РСФСР жаловался на слабость, одышку, нарушение речи и боли.

Василий Ливанов известен по роли детектива Шерлока Холмса в советском цикле телефильмов «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона».

Ранее сообщалось, что 77-летний директор театра «Ленком» Марк Варшавер был госпитализирован с пневмонией.

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      Екатерина Подвигина
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