Стало известно о повреждении газораспределительной станции под Херсоном

В Херсонской области сообщили, что повреждена газораспределительная станция

Под Херсоном повреждена газораспределительная станция. Об этом стало известно из сообщения назначенного Киевом главы Херсонской областной военной администрации Александра Прокудина, передает РИА Новости.

По информации Прокудина, за прошедшие сутки под обстрел Российской армии попали 14 населенных пунктов и город Херсон.

Глава областной военной администрации уточнил, что, помимо газораспределительной станции, в результате серии взрывов в регионе повреждены складские помещения, сельхозпредприятие, 17 частных домов и частные автомобили.

Ранее, 4 октября, сообщалось, что в подконтрольной Вооруженным силам Украины части Херсонской области в результате взрыва были повреждены объекты критической инфраструктуры.