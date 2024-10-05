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12:54, 5 октября 2024Мир

Стало известно о решении оставить временные силы ООН на позициях в Ливане

Временные силы ООН останутся на позициях в Ливане

Фото: Thaier Al-Sudani / Reuters

Временные силы ООН останутся на позициях в Ливане вопреки рекомендациям Израиля. Об этом решении стало известно после заявления официального представителя миротворческих сил Андреа Тененти, передает РИА Новости.

«Миротворцы остаются на всех позициях, и флаг ООН продолжает развеваться», — заявил Тененти в ответ на призыв Израиля провести передислокацию миротворческих сил с некоторых позиций в южном Ливане.

По его словам, у миротворческих сил есть планы действий на случай чрезвычайной ситуации. «Мы их задействуем, если в этом возникнет необходимость», — заключил Тененти.

Ранее власти Ирландии отказались выводить своих миротворцев с территории Ливана, проигнорировав запрос израильской стороны. Решение было обосновано тем, что передвижение войск UNIFIL является делом ООН и командования на местах.

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      Елена Торубарова
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