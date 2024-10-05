Стало известно об аварийном отключении электроэнергии в Энергодаре

В Энергодаре аварийно отключился свет из-за неполадок за пределами города

Стало известно об аварийном отключении света в Энергодаре — городе-спутнике Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом администрация города сообщила своем в Telegram-канале.

«Произошло аварийное отключение электроэнергии в Энергодаре из-за неполадок за пределами города», — говорится в публикации.

В настоящее время специалисты выясняют причины произошедшего.

В сентябре мэр Энергодара Эдуард Сеновоз раскрыл цель ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по городу. Как указал глава Энергодара, целью украинских войск является инфраструктура — ВСУ пытались сорвать подачу электроэнергии и водоснабжения.