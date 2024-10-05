Суд арестовал восемь автомобилей экс-замминистра обороны Иванова

Суд арестовал восемь автомобилей и два мотоцикла экс-замглавы МО Тимура Иванова

Басманный суд Москвы арестовал восемь автомобилей обвиняемого во взятке экс-замглавы Министерства обороны РФ Тимура Иванова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительные органы.

Также обеспечительный арест наложен на два дорогостоящих мотоцикла бывшего чиновника. По словам собеседника агентства, транспортные средства принадлежат третьим лицам. В то же время в действительности находятся в фактическом пользовании Тимура Иванова.

Ранее выяснилось, что Тимур Иванов пытался скрыть свою причастность к преступлениям, в том числе переоформляя имущество на других людей. Кроме того, в ходе обысков по местам работы и жительства бывшего замминистра обороны были найдены денежные средства в суммах, несоизмеримых с его официальным доходом. Это дает основания полагать, что они были получены в результате коррупционных преступлений.