Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:27, 5 октября 2024Силовые структуры

Судимая россиянка расправилась с сожителем и месяц скрывала тело в квартире

В Ленобласти судимая женщина зарезала сожителя и месяц жила с его телом

Фото: Stringer / news.ru / Globallookpress.com

В Ленинградской области 40-летняя жительница деревни Торосово расправилась с сожителем и месяц прятала тело в квартире. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Соседи почувствовали трупный запах и вызвали полицию. Силовики вскрыли квартиру, в которой нашли 35-летнего мужчину с ножевыми ранениями. Эксперты установили, что тело месяц пролежало в помещении.

Хозяйка квартиры скрылась. Ее объявили в федеральный розыск. Против нее возбуждено уголовное дело. В прошлом женщина была судима за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, но вместо колонии ее отправили в психиатрическую больницу на принудительное лечение, где она провела несколько лет. Оттуда она вышла в 2016 году и наблюдалась у психиатра.

2 октября сообщалось, что в Индустриальном районе Перми местная жительница напала с ножом на знакомую. В ходе завязавшейся ссоры она нанесла 59-летней женщине несколько ударов ножом в живот.

Что думаешь? Оцени!
      Любовь Ширижик
      Обсудить
      Последние новости

      Столтенберг вспомнил о трудном разговоре с сидящим в бункере Зеленским. Президент Украины требовал от НАТО невозможного

      Стало известно о решении оставить временные силы ООН на позициях в Ливане

      Израиль нанес удар по ливанской мечети

      Залужный высказался о мобилизации украинцев

      В российской школе отравились несколько десятков детей

      Судимая россиянка расправилась с сожителем и месяц скрывала тело в квартире

      В России перечислили этапы восстановления Угледара

      Футболиста английского клуба дисквалифицировали на восемь матчей за укус соперника

      Российские войска взяли под контроль населенный пункт в ДНР

      В российском городе бродячие собаки покусали троих детей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше