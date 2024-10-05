Судимая россиянка расправилась с сожителем и месяц скрывала тело в квартире

В Ленобласти судимая женщина зарезала сожителя и месяц жила с его телом

В Ленинградской области 40-летняя жительница деревни Торосово расправилась с сожителем и месяц прятала тело в квартире. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Соседи почувствовали трупный запах и вызвали полицию. Силовики вскрыли квартиру, в которой нашли 35-летнего мужчину с ножевыми ранениями. Эксперты установили, что тело месяц пролежало в помещении.

Хозяйка квартиры скрылась. Ее объявили в федеральный розыск. Против нее возбуждено уголовное дело. В прошлом женщина была судима за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, но вместо колонии ее отправили в психиатрическую больницу на принудительное лечение, где она провела несколько лет. Оттуда она вышла в 2016 году и наблюдалась у психиатра.

2 октября сообщалось, что в Индустриальном районе Перми местная жительница напала с ножом на знакомую. В ходе завязавшейся ссоры она нанесла 59-летней женщине несколько ударов ножом в живот.