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15:12, 5 октября 2024Культура

У звезды «Большой перемены» обнаружили поражение мозга

Shot: у актера Александра Збруева обнаружили поражение головного мозга

Фото: Ekaterina Tsvetkova / Globallookpress.com

У актера Александра Збруева, известного по ролям в культовых советских картинах, среди которых «Большая перемена» и «Ты у меня одна», обнаружили поражение головного мозга. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По данным источника, у 86-летнего артиста диагностировали патологию головного мозга, которая обычно развивается в результате острого нарушения мозгового кровообращения — это может быть последствием инсульта.

Уточняется, что врачи будут наблюдать за состоянием звезды «Большой перемены» еще несколько дней. Угрозы его жизни сейчас нет. По словам родных Збруева, сейчас он чувствует себя хорошо.

Актера госпитализировали после второго вызова скорой помощи в пятницу, 4 октября. Он находится в больнице имени Боткина.

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      Алина Черненко
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