Украинец построил загон для овец на госгранице

Нацполиция: украинцу грозит до трех лет тюрьмы за загон для овец на госгранице

Житель города Болград Одесской области самовольно построил загон для овец в нескольких сотнях метров от территории Молдавии. Об этом сообщило издание «Страна.ua» в Telegram со ссылкой на Национальную полицию.

Как установило следствие, 33-летний мужчин занял земельный участок вдоль озера Ялпуг площадью 1200 квадратных метров. Он огородил территорию забором и построил на ней временные сооружения для содержания домашнего скота. Отмечается, что украинцу грозит тюремное заключение сроком до трех лет.

Ранее в городе Канск Красноярского края мать с двумя детьми самовольно заняла чужую квартиру и прожила в ней четыре года. В 2020 году жительница поселка Абан приехала в Канск и на время поселилась у знакомой. Позднее, проходя по подъезду, она заметила открытую квартиру. Выяснив, что хозяин в ней не проживает, женщина заехала туда с двумя несовершеннолетними детьми. Лишь в 2023 году жильцы дома по улице 40 лет Октября решили обратиться в полицию.