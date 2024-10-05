Украинские беспилотники атаковали пожарную часть МЧС в Горловке

Украинские БПЛА атаковали пожарную часть МЧС России в Горловке

Украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) атаковали пожарную часть МЧС России в Горловке в ДНР. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

«Весь вечер дроны ВСУ кружили над подразделением в Никитовском районе Горловки», — говорится в сообщении. По данным ведомства, беспилотники трижды сбросили боеприпасы на территорию части.

Сотрудники МЧС России не пострадали. Отмечается, что серьезные повреждения получили три пожарные автоцистерны.

Ранее Вооруженные силы Украины атаковали из артиллерии село Тишанка Волоконовского района Белгородской области. В результате этого были повреждены Свято-Никольский храм, мемориал бойцам Великой Отечественной войны и местный Дом культуры.