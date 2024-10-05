Успешный музыкант умер в 34 года перед выпуском нового альбома

34-летний австралийский певец Джек Колвелл умер перед выпуском нового альбома

Австралийский певец и автор песен Джек Колвелл, который собирался выпустить второй альбом, умер в возрасте 34 лет незадолго до этого события. Об этом пишет News.com.au.

В своем последнем посте в социальных сетях, опубликованном 24 сентября, успешный артист и музыкант сообщил, что долгожданный новый альбом «уже не за горами». Пока неизвестно, будет ли пластинка выпущена посмертно. Причина ухода из жизни певца не раскрывается.

В сентябре известный турецкий певец и режиссер Метин Аролат скончался во время концерта в Стамбуле. 52-летнему артисту стало плохо на сцене.

