Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
19:08, 5 октября 2024Культура

Успешный музыкант умер в 34 года перед выпуском нового альбома

34-летний австралийский певец Джек Колвелл умер перед выпуском нового альбома

Кадр: ABC Australia / YouTube

Австралийский певец и автор песен Джек Колвелл, который собирался выпустить второй альбом, умер в возрасте 34 лет незадолго до этого события. Об этом пишет News.com.au.

В своем последнем посте в социальных сетях, опубликованном 24 сентября, успешный артист и музыкант сообщил, что долгожданный новый альбом «уже не за горами». Пока неизвестно, будет ли пластинка выпущена посмертно. Причина ухода из жизни певца не раскрывается.

В сентябре известный турецкий певец и режиссер Метин Аролат скончался во время концерта в Стамбуле. 52-летнему артисту стало плохо на сцене.

Что думаешь? Оцени!
      Алина Черненко
      Обсудить
      Последние новости

      В России сообщили о потере новейшего дрона в зоне СВО. Его мог сбить сопровождавший истребитель

      ВСУ обстреляли Горловку

      Успешный музыкант умер в 34 года перед выпуском нового альбома

      Жена российского миллиардера прогулялась по улице с сумкой за десятки тысяч рублей

      Посол Сирии в России заявил о неправильном переводе его слов о вступлении в БРИКС

      Грету Тунберг задержали за сопротивление полиции

      Украинские власти высказались об уступке территорий России

      Пушков оценил перспективы вступления Украины в НАТО

      «Зенит» победил аутсайдера РПЛ

      Военкор сообщил о давнем и успешном применении беспилотника «Охотник» в рамках СВО

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше