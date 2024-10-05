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15:11, 5 октября 2024Россия

В Чечне обвинили «Русскую общину» в работе на иностранные спецслужбы

Омбудсмен Чечни Солтаев обвинил «Русскую общину» в разжигании розни

Кадр: Telegram-канал «Ньюсач/Двач»

Уполномоченный по правам человека Чечни Мансур Солтаев потребовал провести проверку деятельности активистов организации «Русская община» после многочисленных жалоб выходцев с Северного Кавказа. Об этом сообщает Telegram-канал «Ньюсач/Двач», опубликовавший обращение омбудсмена.

По его словам, к нему поступают жалобы о том, что люди в масках, представляющиеся «Русской общиной», останавливают молодежь и требуют документы. В связи с происходящим омбудсмен задает вопрос представителям организации — направлены ли их действия на разжигание межнациональной розни. Он также указал на заявления «Русской общины», в которых ее активисты говорят о преступлениях кавказцев.

«Мы провели мониторинг, согласно которому выходцы с Северного Кавказа не совершают и одного процента преступлений, сравнивая с другими народностями», — заявил Солтаев. Он обвинил «Русскую общину» в «содействии западным спецслужбам и ЦИПсО».

20 сентября «Русская Община ZOV» сообщила об инциденте в станице Тацинской Ростовской области, где цыгане ворвались в школу и угрожали детям расправой.

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      Любовь Ширижик
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