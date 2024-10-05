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00:42, 5 октября 2024Силовые структуры

В деле экс-замминистра обороны Иванова появился кадетский корпус в Твери

ТАСС: кадетский корпус в Твери стал одним из трех в деле экс-замглавы МО Иванова

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress

В уголовном деле экс-замминистра обороны России Тимура Иванова фигурирует кадетский корпус в Твери. Об этом ТАСС заявили в правоохранительных органах.

«Третий кадетский корпус, который фигурирует в деле высокопоставленного сотрудника Минобороны, находится в Твери», — говорится в сообщении. По данным следствия, бывший замглавы Минобороны получил взятку за то, что обеспечил заключение контрактов на выгодных условиях для компании «Олимпситистрой» при строительстве трех корпусов.

Помимо этого, он обеспечил индексацию каждого из объектов на десять процентов от верхней стоимости. По словам экс-замминистра обороны, эта индексация происходила из-за увеличения фактических объемов строительства. Иванов настаивает, что все три корпуса были введены и работают в настоящее время.

Ранее суд арестовал Mercedes-Benz G63, Cadillac Escalade и раритетный автомобиль 1967 года, которые принадлежат бывшему заместителю министра обороны Тимуру Иванову.

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