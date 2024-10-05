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22:01, 5 октября 2024Бывший СССР

В ДНР назвали число пострадавших от обстрелов ВСУ

Пушилин: 16 жителей ДНР пострадали в результате обстрелов со стороны ВСУ

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

В результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в субботу, 5 октября, пострадали 16 жителей Донецкой Народной Республики. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

По его словам, в Никитовском районе Горловки беспилотник атаковал стоявший на остановке автобус. В результате ранения получили трое мужчин и пять женщин. Кроме того, в результате сброса боеприпаса с дрона пострадали еще четверо человек.

Кроме того, после удара кассетным боеприпасом по Центрально-Городскому району Горловки пострадали две женщины.

«В поселке Сигнальное Докучаевского муниципального округа при использовании противником реактивной артиллерии на территории фермерского хозяйства "Лилия" тяжело ранены супруги: женщина 1998 г.р. и мужчина 1995 г.р.», — написал Пушилин.

Глава республики добавил, что всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.

Ранее Вооруженные силы Украины атаковали из артиллерии село Тишанка Волоконовского района Белгородской области. В результате этого были повреждены Свято-Никольский храм, мемориал бойцам Великой Отечественной войны и местный Дом культуры.

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      Евгений Силаев
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