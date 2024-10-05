В Европе захотели убедить Украину сохранить транзит газа через свою территорию

Фицо постарается убедить Украину сохранить транзит газа через свою территорию

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что он хотел бы убедить Украину сохранить транзит газа и нефти через свою территорию в Европу. Об этом политик сообщил в эфире программы «Субботние диалоги» на радио RTVS.

Глава словацкого правительства пояснил, что он постарается сделать это на очередном раунде переговоров кабминов Словакии и Украины, который запланирован на 7 октября. По словам Фицо, и у Словакии, и у Украины есть инфраструктура для транзита природных ресурсов, и было бы «неразумно» ее не использовать.

3 октября Фицо подчеркнул, что Словакия крайне заинтересована в сохранении транзита энергоресурсов. По его словам, страна столкнулась с серьезным давлением со стороны Европейской комиссии, требующей прекратить поставки нефти и газа из России.

