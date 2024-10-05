Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:11, 5 октября 2024Экономика

В Европе захотели убедить Украину сохранить транзит газа через свою территорию

Фицо постарается убедить Украину сохранить транзит газа через свою территорию

Фото: Lisa Luthner / Reuters

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что он хотел бы убедить Украину сохранить транзит газа и нефти через свою территорию в Европу. Об этом политик сообщил в эфире программы «Субботние диалоги» на радио RTVS.

Глава словацкого правительства пояснил, что он постарается сделать это на очередном раунде переговоров кабминов Словакии и Украины, который запланирован на 7 октября. По словам Фицо, и у Словакии, и у Украины есть инфраструктура для транзита природных ресурсов, и было бы «неразумно» ее не использовать.

3 октября Фицо подчеркнул, что Словакия крайне заинтересована в сохранении транзита энергоресурсов. По его словам, страна столкнулась с серьезным давлением со стороны Европейской комиссии, требующей прекратить поставки нефти и газа из России.

Что думаешь? Оцени!
      Алина Черненко
      Обсудить
      Последние новости

      В России сообщили о потере новейшего дрона в зоне СВО. Его мог сбить сопровождавший истребитель

      ВСУ обстреляли Горловку

      Успешный музыкант умер в 34 года перед выпуском нового альбома

      Жена российского миллиардера прогулялась по улице с сумкой за десятки тысяч рублей

      Посол Сирии в России заявил о неправильном переводе его слов о вступлении в БРИКС

      Грету Тунберг задержали за сопротивление полиции

      Украинские власти высказались об уступке территорий России

      Пушков оценил перспективы вступления Украины в НАТО

      «Зенит» победил аутсайдера РПЛ

      Военкор сообщил о давнем и успешном применении беспилотника «Охотник» в рамках СВО

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше