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15:21, 3 октября 2024Экономика

В Европе заявили об интересе в транзите российского газа через Украину

Фицо: Словакия крайне заинтересована в транзите нефти и газа из РФ через Украину

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Словакия крайне заинтересована в сохранении транзита энергоресурсов. Об этом заявил премьер-министр европейской страны Роберт Фицо, его цитирует Reuters.

По словам представителя властей, Словакия столкнулась с серьезным давлением со стороны Европейской комиссии, требующей прекратить поставки нефти и газа из России. Об этом он рассказал журналистам в преддверии совместного заседания кабинетов министров Словакии и Украины.

Украинский транзит российского газа на текущий момент идет только через газоизмерительную станцию (ГИС) «Суджа» в Курской области, на такие поставки в 2023 году пришлось около пяти процентов от общего потребления в Евросоюзе, где топливо из России получают Словакия, Венгрия, Австрия и Италия.

Словакию называют единственной европейской страной, для которой поставки газа из России транзитом через Украину остаются ключевым путем его получения. Так, например, соседняя Венгрия получает российский газ по «Турецкому потоку», и если этот маршрут останется единственным, Словакии может его не хватить из-за пропускной способности газопровода. Другим вариантом внеплановых поставок называют Польшу с ее СПГ-терминалом, но и там в случае роста спроса потребителям придется подождать.

Европейская страна не только получает газ из России, но и перепродает излишки Чехии, которая, не имея действующих контрактов с «Газпромом», в последние месяцы резко нарастила его закупки из-за дороговизны других источников.

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