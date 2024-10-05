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00:59, 5 октября 2024Мир

В Германии обратили внимание на резкий рост антисемитизма

МВД Германии зафиксировало двукратный рост преступлений на почве антисемитизма

Фото: Tobias Schwarz / Reuters

В Германии участились случаи проявления антисемитизма. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МВД страны.

В ведомстве рассказали, что с октября прошлого года, когда Израиль подвергся нападению со стороны радикального палестинского движения ХАМАС, был зафиксирован двукратный рост преступлений на почве антисемитизма. Отмечается, что до атаки на еврейское государство их число составляло около 1,6 тысячи, а после оно превысило 3,2 тысячи.

Ранее МВД Германии сообщило, что антисемитам будут отказывать в предоставлении немецкого гражданства. Согласно законопроекту, людям, совершившим антисемитские действия, никогда не будет предоставлено гражданство ФРГ.

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      Марина Совина
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