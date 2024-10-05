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07:01, 5 октября 2024Бывший СССР

В ЛНР рассказали о продвижении российских войск на одном направлении

Марочко: войска России продвигаются к Звановке на северском направлении

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Российские войска постепенно продвигаются к населенному пункту Звановка на северском направлении. Об этом в беседе с ТАСС рассказал подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке, военный эксперт Андрей Марочко.

По его словам, на этом участке фронта сейчас идут интенсивные бои.

Ранее Марочко сообщил, что бойцам Вооруженных сил (ВС) России удалось занять за сутки более выгодные рубежи в ЛНР. Он отметил, что военнослужащие вели активные штурмовые действия на участке шириной порядка 50 километров в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка, Песчаное, Стельмаховка и Андреевка.

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      Марина Совина
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