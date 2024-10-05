Власти Николаева сообщили о повреждении объекта инфраструктуры

Мэр Николаева Сенкевич сообщил о повреждении объекта инфраструктуры

В Николаеве на юге Украины поврежден объект инфраструктуры. Об этом сообщил мэр города Александр Сенкевич, передает РИА Новости.

Градоначальник не уточнил, какой именно объект пострадал. До этого в городе звучали взрывы.

Ранее повреждения получил объект инфраструктуры в Днепропетровской области. После серии взрывов произошло возгорание на транспортном предприятии и линии электропередачи.

В тот же день появилась информация о повреждении инфраструктурных объектов территории Никопольского и Марганецкого района. Они подверглись ударам со стороны Вооруженных сил (ВС) России.