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01:49, 5 октября 2024Мир

В России назвали правительство Афганистана неинклюзивным

Спецпредставитель Кабулов: в Афганистане сейчас нет инклюзивного правительства

Фото: Ali Khara / Reuters

Движению «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) необходимо сформировать в Афганистане инклюзивное правительство, чего пока сделать не удалось. Об этом «Известиям» заявил специальный представитель президента России по делам Афганистана Замир Кабулов.

«Пока нет, это впереди», — сообщил дипломат. Он подчеркнул, что Москва много раз указывала талибам на необходимость выполнения данного условия для того, чтобы «Талибан» был признан легитимной властью в Афганистане.

Осенью 2021 года движение пообещало сделать афганское правительство более инклюзивным, включив туда представителей ряда национальностей — пуштунов, узбеков, таджиков и других.

Ранее Замир Кабулов заявил, что проблема прав женщин является внутренним делом Афганистана, в связи с чем этот вопрос был снят с повестки дня в российско-афганских отношениях. Специальный представитель президента отметил, что Москве при этом «может не нравиться, что происходит у афганцев».

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      Артём Верейкин
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