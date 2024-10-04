МИД России раскрыл отношение к проблеме прав женщин в Афганистане

МИД: проблема прав женщин является внутренним делом Афганистана

Проблема прав женщин является внутренним делом Афганистана, в связи с чем этот вопрос был снят с повестки дня в российско-афганских отношениях. Об этом заявил специальный представитель президента России по Афганистану и директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов в ходе встречи в московском формате консультаций по афганской проблематике, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Это вопрос [прав женщин] обсуждался главой МИД России и афганскими коллегами. (...) Коллеги подтвердили свое желание, чтобы эти проблемы были сняты», — заявил Кабулов.

Он добавил, что российская сторона исходит «из того, что эти вопросы — внутреннее дело Афганистана». Специальный представитель президента отметил, что России при этом «может не нравиться, что происходит у афганцев».

Ранее Кабулов сообщил, что решение исключить афганское исламистское движение «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) из списка террористов принято на высшем уровне.