В России оценили идею замены учителей роботами

Матвиенко: российских учителей не будут заменять роботами

Роботы не будут заменять российских учителей. Об этом в своей колонке на сайте Совета Федерации заявила председатель верхней палаты парламента России Валентина Матвиенко.

По ее словам, российские власти продолжат поддерживать роль учителя в качестве ключевой фигуры в образовании. Она отметила, что не может представить робота, способного полностью заменить учителя, добавив, что РФ не пойдет по такому пути.

«Даже в условиях таких тектонических сдвигов мы должны не просто сохранить роль учителя как ключевой фигуры в образовательном процессе, но и укрепить ее. Это одна из главных задач государства. По крайней мере, мы в России видим это именно так», — написала она.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что профессия учителя вызывает особое уважение. Он отметил, что в их труд заложен «глубочайший созидательный смысл» — они помогают людям найти свое призвание и свой путь, приносить пользу людям и родной стране.