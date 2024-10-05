Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
01:31, 5 октября 2024Россия

В России оценили идею замены учителей роботами

Матвиенко: российских учителей не будут заменять роботами

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Роботы не будут заменять российских учителей. Об этом в своей колонке на сайте Совета Федерации заявила председатель верхней палаты парламента России Валентина Матвиенко.

По ее словам, российские власти продолжат поддерживать роль учителя в качестве ключевой фигуры в образовании. Она отметила, что не может представить робота, способного полностью заменить учителя, добавив, что РФ не пойдет по такому пути.

«Даже в условиях таких тектонических сдвигов мы должны не просто сохранить роль учителя как ключевой фигуры в образовательном процессе, но и укрепить ее. Это одна из главных задач государства. По крайней мере, мы в России видим это именно так», — написала она.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что профессия учителя вызывает особое уважение. Он отметил, что в их труд заложен «глубочайший созидательный смысл» — они помогают людям найти свое призвание и свой путь, приносить пользу людям и родной стране.

Что думаешь? Оцени!
      Артём Верейкин
      Обсудить
      Последние новости

      Столтенберг намекнул на отказ Украины от части территорий. Что бывший генсек НАТО предлагает взамен?

      В России назвали правительство Афганистана неинклюзивным

      Конгрессмен обвинил администрацию Байдена в безразличии к американцам

      ХАМАС подтвердил гибель командира военного крыла

      В ВОЗ прокомментировали решение Израиля объявить Гутерреша персоной нон-грата

      В России оценили идею замены учителей роботами

      В США назвали одно из преимуществ России в конфликте на Украине

      Лукашенко назвал условие для объявления войны

      Ирландия отказала Израилю в выводе миротворцев из Ливана

      В Германии обратили внимание на резкий рост антисемитизма

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше