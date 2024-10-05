В России подешевели подержанные автомобили

«Автостат»: в России за год снизилась средняя цена подержанных автомобилей

Средняя стоимость подержанного автомобиля в августе 2024 года составила 1,48 миллиона рублей — это на 3,4 процента ниже, чем в аналогичном месяце 2023-го. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Отмечается, что по сравнению с августом цена снизилась на 0,7 процента или на 11 тысяч рублей.

Эксперты аналитического агентства объясняют последовательное снижение средней цены подержанного автомобиля в России переменами в структуре рынка — по их словам, предложение подержанных машин сместилось в сторону автомобилей массовых брендов.

Ранее стало известно, что по итогам августа 2024 года суммарные траты россиян на покупки подержанных автомобилей выросли до рекордной отметки в 634,2 миллиарда рублей.