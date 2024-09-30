Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:50, 30 сентября 2024Экономика

Траты россиян на покупки подержанных машин рекордно выросли

«Автостат»: траты россиян на покупки б/у машин выросли до 634,2 млрд рублей

Фото: Sebastian Kahnert / Globallookpress.com

По итогам августа 2024 года суммарные траты россиян на покупки подержанных автомобилей выросли до рекордной отметки в 634,2 миллиарда рублей. Об этом сообщает «Автостат» со ссылкой на собственные статистические данные.

Для сравнения, предыдущий максимум в 620 миллиардов рублей был установлен в июле 2024 года. Таким образом, августовский результат оказался на 14,2 миллиарда, или на 2,3 процента выше. В годовом выражении прирост составил 7,2 процента, или 42,5 миллиарда. В целом россияне ставят рекорд по затратам на вторичном авторынке второй месяц подряд, резюмировали эксперты.

Материалы по теме:
Россияне пытаются избавиться от ввезенных по параллельному импорту автомобилей: почему машины оказались им не по карману?
Россияне пытаются избавиться от ввезенных по параллельному импорту автомобилей:почему машины оказались им не по карману?
27 марта 2024
Утилизационный сбор на автомобили в России: что это такое, правила, что изменилось в 2024 году
Утилизационный сбор на автомобили в России:что это такое, правила, что изменилось в 2024 году
24 сентября 2024

В последний месяц лета подавляющая часть затрат граждан пришлась на покупки иностранных автомобилей с пробегом. На долю подобных транспортных средств пришелся 91 процент всех расходов россиян на вторичном авторынке. На покупки б/у иномарок граждане потратили в общей сложности 577,3 миллиарда рублей. На долю отечественных машин с пробегом пришлось только 9 процентов расходов, или 56,9 миллиарда, заключили аналитики.

Ранее директор департамента автомобилей с пробегом ГК «АВТОДОМ» и ГК «АвтоСпецЦентр» Андрей Гришаков предупредил россиян о скором подорожании подобных транспортных средств, завезенных в РФ параллельным импортом. Увеличение цен на такие машины, по его словам, начнется с конца сентября и станет максимальным через несколько месяцев. Подобную динамику эксперт связал с резким повышением утилизационного сбора с 1 октября 2024 года.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Анатолий Акулов
      Обсудить
      Последние новости

      Глава офиса Зеленского высказался о его визите в США. Тот представлял американской власти свой «план победы»

      В российском городе поезд насмерть сбил лошадей

      Стало известно об ударе по базе наемников ВСУ в Одесской области

      Экс-советника главы российского региона осудили за взятку 23 миллиона рублей

      В московском метро пассажир ударил другого ногой в спину и попал на видео

      Вооруженные иностранцы совершили налеты на ресторан русской кухни в Таиланде

      Пушилин рассказал о сети подземных туннелей в Угледаре

      57-летняя Памела Андерсон вышла в свет без макияжа и восхитила фанатов

      В Подмосковье появились тысячи новых контейнеров для приема текстиля

      В Госдуме высказались о судьбе выдворяемых из России мигрантов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше