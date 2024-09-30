Траты россиян на покупки подержанных машин рекордно выросли

«Автостат»: траты россиян на покупки б/у машин выросли до 634,2 млрд рублей

По итогам августа 2024 года суммарные траты россиян на покупки подержанных автомобилей выросли до рекордной отметки в 634,2 миллиарда рублей. Об этом сообщает «Автостат» со ссылкой на собственные статистические данные.

Для сравнения, предыдущий максимум в 620 миллиардов рублей был установлен в июле 2024 года. Таким образом, августовский результат оказался на 14,2 миллиарда, или на 2,3 процента выше. В годовом выражении прирост составил 7,2 процента, или 42,5 миллиарда. В целом россияне ставят рекорд по затратам на вторичном авторынке второй месяц подряд, резюмировали эксперты.

В последний месяц лета подавляющая часть затрат граждан пришлась на покупки иностранных автомобилей с пробегом. На долю подобных транспортных средств пришелся 91 процент всех расходов россиян на вторичном авторынке. На покупки б/у иномарок граждане потратили в общей сложности 577,3 миллиарда рублей. На долю отечественных машин с пробегом пришлось только 9 процентов расходов, или 56,9 миллиарда, заключили аналитики.

Ранее директор департамента автомобилей с пробегом ГК «АВТОДОМ» и ГК «АвтоСпецЦентр» Андрей Гришаков предупредил россиян о скором подорожании подобных транспортных средств, завезенных в РФ параллельным импортом. Увеличение цен на такие машины, по его словам, начнется с конца сентября и станет максимальным через несколько месяцев. Подобную динамику эксперт связал с резким повышением утилизационного сбора с 1 октября 2024 года.