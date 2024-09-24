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10:07, 24 сентября 2024Экономика

Россиян предупредили о подорожании одного вида автомобилей

«Автостат»: в РФ подорожают машины с пробегом, завезенные параллельным импортом

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

В России подорожают автомобили с пробегом, завезенные в страну параллельным импортом, предупредил директор департамента автомобилей с пробегом ГК «АВТОДОМ» и ГК «АвтоСпецЦентр» Андрей Гришаков. Его цитирует «Автостат».

По его словам, это случится сразу после того, как начнут действовать новые правила расчета утилизационного сбора. Предполагается, что подорожание начнется с конца сентября и станет максимальным через несколько месяцев.

Заместитель генерального директора АГ «Авилон» по направлению автомобилей с пробегом Роман Титов спрогнозировал, что в сентябре спрос как на новые, так и на подержанные машины останется таким же высоким, как и в конце лета. Его снижение начнется с ноября.

Ранее сообщалось о подорожании в России автомобилей шести брендов. Средняя цена подержанного легкового автомобиля в августе 2024 года составила 1,486 миллиона рублей.

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