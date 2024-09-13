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14:05, 13 сентября 2024Экономика

Подешевел один вид легковых автомобилей

«Автостат»: средняя цена подержанной легковушки упала ниже 1,5 миллиона рублей

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Средняя цена легкового автомобиля с пробегом в августе 2024 года достигла 1 миллион 486 тысяч рублей. Об этом сообщило агентство «Автостат».

Таким образом, стоимость данного вида транспорта впервые за долгое время оказалась меньше 1,5 миллиона рублей. В сентябре 2023 года этот показатель был выше полутора миллионов, а в декабре дошел до 1,6 миллиона рублей.

Если же сравнивать показатели июля и августа 2024 года, то в месячном выражении легковушки с пробегом подешевели на 1,6 процента, или на 24 тысячи рублей.

Ранее появился прогноз, что по результатам первого месяца осени суммарные объемы продаж автомобилей в России могут оказаться рекордными. В частности, российские компании, как полагают эксперты, сделают все, что могут, лишь бы повысить реализацию перед увеличением утилизационного сбора с 1 октября 2024 года.

Между тем в августе в России продали 148,3 тысячи новых легковых автомобилей. Это стало самым большим результатом за последние 3,5 года.

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