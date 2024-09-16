Подорожали автомобили нескольких брендов

«Автостат»: в России подорожали автомобили брендов Chery, Belgee, GAC и Sollers

С 1 по 15 сентября в России выросли цены на автомобили шести брендов. Об этом сообщило издание «Автостат».

В частности, подорожали все (кроме стартовых) версии кроссоверов, предлагаемых компанией GAC. Модели GAC GS3 выросли в цене на 100 тысяч рублей, GAC GS8 на 100-150 тысяч. Кроме того, на 10 тысяч рублей поднялась стоимость кроссовера Tiggo 4 PRO в комплектации Family от бренда Chery. Для версии Style повышение цены составило 15 тысяч.

За кроссовер Belgee X70 стали просить на 20 тысяч рублей больше, а компания Sollers теперь продает модель Argo в исполнении 3,5Т на 80 тысяч рублей дороже. Коммерческая модель «Профи» от Ульяновского автозавода выросла в цене на 50-149 тысяч.

В то же время премиальный EXEED стал единственным брендом, который снизил стоимость. Внедорожник VX в стартовой комплектации Prestige стал продаваться дешевле на 50 тысяч, а кроссовер LX в версии Premium — на 100 тысяч.

В августе 2024 года в России снизилась средняя цена легкового автомобиля с пробегом. Она опустилась до 1 миллиона 486 тысяч рублей. В сентябре 2023 года это значение было выше полутора миллионов.