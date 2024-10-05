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07:32, 5 октября 2024Россия

В России проиндексируют зарплаты военным

Правительство России собирается повысить денежное довольствие военным на 4,5%

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

С 1 октября следующего года денежное довольствие российских военнослужащих будет проиндексировано на 4,5 процента. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документы к проекту федерального бюджета России на 2025 год.

«Ежегодно на прогнозный уровень инфляции в 2025 году на 4,5 процента, в 2026 году на четыре процента и в 2027 году на четыре процента проиндексированы: с 1 октября бюджетные ассигнования на денежное довольствие военнослужащих и приравненных к ним лиц», — указано в материалах.

До этого стало известно, что у нескольких категорий граждан в России с 1 октября вырастут пенсии. В первую очередь выплаты увеличат бывшим военным, а также сотрудникам МВД, Росгвардии, МЧС и Федеральной службы безопасности. Индексация составит 5,1 процента.

Ранее в Госдуме назвали способ получать высокую пенсию. По словам члена комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светланы Бессараб, для этого нужно работать в белую, выработать соответствующий стаж и получить необходимое количество пенсионных баллов.

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      Артём Верейкин
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