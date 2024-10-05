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07:01, 5 октября 2024Россия

В России высказались о дальнейших целях СВО после взятия Угледара под контроль

Депутат Красов: после взятия Угледара Россия продолжит выполнять задачи СВО

Фото: Evgeniy Maloletka / АР

После взятия под контроль Угладара в Донбассе Россия продолжит выполнять задачи специальной военной операции (СВО), считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов. В разговоре с «Лентой.ру» он высказался о дальнейших целях Москвы.

«Наши военнослужащие все без всякого сомнения герои нашего отечества независимо от воинских званий и должностей. Они выполняют [задачи] достойно, продолжая дело, которое выполнили 80 лет назад наши героические предки, наши отцы, деды и прадеды, которые освободили нашу страну и принесли свободу и независимость в страны Европы», — утверждает депутат.

По его словам, после взятия под контроль этого города Россия продолжит выполнять поставленные задачи. Однако он не стал уточнять, какие именно цели в приоритете.

Угледар — это один из городов, который освобожден, и в дальнейшем такая же участь ждет и другие русские города на русской земле. О планах не будем говорить, не будем облегчать жизнь разведке

Андрей Красовдепутат Госдумы

«Фронт трещит по швам, то там сдает ВСУ населенные пункты, то в другом месте. Такую картину мы видим сейчас на разных направлениях — и на севере, и на юге, и на западном направлении. Шаг за шагом наши войска приближаются к выполнению той задачи, которую определил президент — денацификация и демилитаризация Украины», — сказал он.

3 октября Минобороны сообщило, что российские силы взяли под контроль город Угледар под Донецком. Бои за этот населенный пункт продолжались с самого начала военного конфликта России и Украины. До начала боевых действий там проживало около 15 тысяч человек.

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      Варвара Кошечкина
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