В российском городе бродячие собаки покусали троих детей

В Иркутской области бродячие собаки покусали троих детей

В Бодайбо Иркутской области бродячие собаки покусали троих детей. Об инциденте сообщили в прокуратуре российского региона.

По данным ведомства, утром 4 октября по дороге в школу на двух девочек в возрасте 6 и 15 лет, а также 12-летнего мальчика напали собаки. Пострадавшие с ранами от укусов обратились за медицинской помощью в травмпункт в российском городе.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье о халатности. Расследование находится на контроле прокуратуры.

«В ходе надзорных мероприятий прокуратура оценит исполнение органами местного самоуправления законодательства об ответственном обращении с животными и защите прав несовершеннолетних», — прокомментировали ситуацию в ведомстве.

Ранее в Иркутске домашняя собака напала на детей, различные травмы получили несколько человек.