В российском регионе загорелся склад с тремя тысячами тонн гороха

МЧС: в Красноярском крае загорелся склад с тремя тысячами тонн гороха

В российском регионе загорелся склад с тремя тысячами тонн гороха. Об этом сообщает МЧС Росси в своем Telegram-канале.

Известно, что огонь вспыхнул в одном из хранилищ в Красноярском крае. В настоящее время на месте происшествия находятся специалисты, которым удалось остановить распространение пожара.

«Менее чем за два часа пожар локализован на 2400 квадратных метрах. На месте работают 16 специалистов и шесть единиц техники», — говорится в заявлении ведомства.

В сентябре сообщалось, что в Спасском районе Рязанской области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за возгорания сухой травы и листьев.

