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17:23, 29 сентября 2024Россия

В российском регионе ввели режим ЧС из-за природного пожара

В Спасском районе Рязанской области ввели режим ЧС из-за возгорания травы

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

В Спасском районе Рязанской области ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за возгорания сухой травы и листьев. Об этом сообщил губернатор российского региона Павел Малков в своем Telegram-канале.

«В результате горения сухой травы возникла угроза жилым домам в селах Воскресеновка и Ижевское в Спасском районе. Вводим в районе режим ЧС. На данный момент в результате пожара в н.п. Воскресеновка уничтожено семь нежилых домов и три дома сезонного проживания», — написал чиновник.

По его словам, все противопожарные силы привели в полную готовность. На помощь спасателям вылетел вертолет Ми-8 МЧС России. Губернатор также призвал жителей области не посещать леса, а также не сжигать траву и мусор на дачных и приусадебных участках.

В этот же день стало известно, что из-за падения беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в Ростовской области начался лесной пожар. По словам губернатора российского региона Василия Голубева, площадь возгорания достигла 20 гектаров.

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      Никита Абрамов
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