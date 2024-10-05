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12:30, 5 октября 2024Россия

В российской школе отравились несколько десятков детей

В школе в Якутии отравились почти 30 детей

Фото: Следственный комитет РФ

В российской школе отравились несколько десятков детей. Речь идет о школе-интернате «Харанский спортивный лицей» в Якутии, сообщили в министерстве здравоохранения республики.

По данным министерства, отравились почти 30 детей — 25 человек госпитализировали в инфекционное отделение, еще четверо получают амбулаторное лечение. Их состояние оценивается как стабильное.

«Дети осмотрены врачами-инфекционистами Детской инфекционной клинической больницы. Проводятся необходимые лабораторные и инструментальные исследования», — уточнили в министерстве.

По факту отравления детей Следственный комитет организовал проверку.

Ранее в кадетском корпусе московской школы №1566 произошло массовое отравление детей, учащихся вторых, четвертых и шестых классов. Родители отвели детей на сдачу анализов.

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      Елена Торубарова
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