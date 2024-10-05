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00:37, 5 октября 2024Мир

В Румынии сообщили об обнаружении обломков российского БПЛА

Минобороны Румынии сообщило об обнаружении обломков российского беспилотника

Фото: Petrescu / Xinhua / Global Look Press

Министерство обороны (МО) Румынии сообщило об обнаружении на территории страны обломков беспилотного летательного аппарата (БПЛА) якобы российского происхождения. Заявление ведомства передает канал Antena 3 CNN.

Утверждается, что об обнаружении обломков доложила румынская пограничная служба утром в пятницу, 4 октября. Они были найдены в районе канала Литков около километра от слияния с рукавом Сфынту-Георге.

Специалисты ряда румынских ведомств, включая МВД, МО и службу информации, провели поиски в периметре обнаружения обломков. Отмечается, что район, в котором они были найдены, является нежилым, и ущерб объектам инфраструктуры нанесен не был.

Ранее сообщалось, что МО Румынии изучает версию о возможном заходе российского беспилотника в воздушное пространство страны. «Один из дронов, участвовавших в атаке на украинские объекты, пересек национальное воздушное пространство около 3:00 на очень короткий период — менее трех минут — в приграничной зоне с Украиной», — говорится в сообщении.

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      Артём Верейкин
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