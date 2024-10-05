В Румынии сообщили об обнаружении обломков российского БПЛА

Министерство обороны (МО) Румынии сообщило об обнаружении на территории страны обломков беспилотного летательного аппарата (БПЛА) якобы российского происхождения. Заявление ведомства передает канал Antena 3 CNN.
Утверждается, что об обнаружении обломков доложила румынская пограничная служба утром в пятницу, 4 октября. Они были найдены в районе канала Литков около километра от слияния с рукавом Сфынту-Георге.
Специалисты ряда румынских ведомств, включая МВД, МО и службу информации, провели поиски в периметре обнаружения обломков. Отмечается, что район, в котором они были найдены, является нежилым, и ущерб объектам инфраструктуры нанесен не был.
Ранее сообщалось, что МО Румынии изучает версию о возможном заходе российского беспилотника в воздушное пространство страны. «Один из дронов, участвовавших в атаке на украинские объекты, пересек национальное воздушное пространство около 3:00 на очень короткий период — менее трех минут — в приграничной зоне с Украиной», — говорится в сообщении.