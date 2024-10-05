В Румынии сообщили об обнаружении обломков российского БПЛА

Минобороны Румынии сообщило об обнаружении обломков российского беспилотника

Министерство обороны (МО) Румынии сообщило об обнаружении на территории страны обломков беспилотного летательного аппарата (БПЛА) якобы российского происхождения. Заявление ведомства передает канал Antena 3 CNN.

Утверждается, что об обнаружении обломков доложила румынская пограничная служба утром в пятницу, 4 октября. Они были найдены в районе канала Литков около километра от слияния с рукавом Сфынту-Георге.

Специалисты ряда румынских ведомств, включая МВД, МО и службу информации, провели поиски в периметре обнаружения обломков. Отмечается, что район, в котором они были найдены, является нежилым, и ущерб объектам инфраструктуры нанесен не был.

Ранее сообщалось, что МО Румынии изучает версию о возможном заходе российского беспилотника в воздушное пространство страны. «Один из дронов, участвовавших в атаке на украинские объекты, пересек национальное воздушное пространство около 3:00 на очень короткий период — менее трех минут — в приграничной зоне с Украиной», — говорится в сообщении.