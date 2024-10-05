NYT: негативное мнение Трампа об Украине сформировал Путин

Президент России Владимир Путин привил экс-президенту США Дональду Трампу негативное мнение об Украине. Об этом сообщает издание The New York Times.

Утверждается, что это произошло на встрече Путина и Трампа в немецком Гамбурге в июле 2017 года. Тогда бывший госсекретарь США Рекс Тиллерсон «вышел из стерильного конференц-зала, достал из кармана записки и передал встревоженным помощникам в Белом доме краткое содержание встречи».

В материале отмечается, что Тиллерсон в тот момент заявил о необходимости «поработать над тем, чтобы изменить мнение президента [Трампа] по Украине». Газета также подчеркивает, что экс-госсекретарь на встрече двух глав государств наблюдал за тем, как Путин «провел мастер-класс по формированию мышления» Трампа.

Ранее бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Трамп не захочет сделать СССР снова великим, а будет руководствоваться национальными интересами по вопросу конфликта на Украине. По мнению Джонсона, поражение Украины в конфликте станет полной катастрофой для Запада, и Трамп это «прекрасно осознает».