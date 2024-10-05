В США пострадавшие от урагана остались без помощи из-за Украины

Newsweek: в США пострадавшие от урагана не получили помощи из-за трат на Украину

Пострадавшие от последствий урагана «Хелен» жители США не смогли получить необходимый объем медицинской помощи из-за трат американского правительства на Украину. Об этом сообщает издание Newsweek.

«Несколько американцев объявили в социальных сетях, что объемы помощи жертвам урагана обоснованы, если сравнивать с одобренным США определением помощи Украине с начала конфликта», — указано в материале.

Отмечается, что ущерб от урагана составил 34 миллиарда долларов. Журнал подчеркнул, что с 2022 года Вашингтон потратил на поддержку Украины 176 миллиардов долларов, при этом на программы помощи пострадавшим от стихийных бедствий за это же время было выделено лишь 20 миллиардов.

Ранее стало известно, что США выделят 237 миллионов долларов на оказание гуманитарной помощи жителям Украины. Отмечается, что речь идет в том числе о предоставлении продовольствия и жилья украинским беженцам.