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22:10, 2 октября 2024Мир

США выделят Украине более 230 миллионов долларов на гуманитарную помощь

США выделят $237 млн на оказание гуманитарной помощи жителям Украины и беженцам
СюжетУкраинские беженцы

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

США выделят 237 миллионов долларов на оказание гуманитарной помощи жителям Украины и беженцам. Соответствующее заявление опубликовано на сайте Агентства международного развития США.

Руководитель агентства Саманта Пауэр сообщила, что это поможет «оказать жизненно важное содействие, в том числе для подготовки к зиме». Отмечается, что речь идет в том числе о предоставлении продовольствия и жилья украинским беженцам. Кроме того, 13 миллионов долларов будут направлены на укрепление потенциала системы физической реабилитации на Украине.

Ранее стало известно, что с начала специальной военной операции выехавшие за рубеж украинцы переводят на родину все меньше денег. По данным Нацбанка, в январе-марте 2022 года их сумма составила 3,28 миллиарда долларов, в тот же период 2023-го она снизилась до 2,88 миллиарда, а в первом квартале 2024-го — до 2,63 миллиарда долларов.

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      Марина Совина
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