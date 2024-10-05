Ведущие «Что было дальше?» раскрыли подробности удаления последнего выпуска из VK

Выпуск «Что было дальше?» со звездой «Слова пацана» был удален по инициативе VK

Кадр: Что было дальше? / YouTube

Ведущие юмористического интернет-шоу «Что было дальше?» раскрыли подробности удаления последнего выпуска из VK. Об этом они сообщили в сообществе передачи во «ВКонтакте».

Речь идет о выпуске с участием звезды сериала «Слово пацана» Рузиля Минекаева, певца Алексея Чумакова и стендап-комика Александра Петросяна. По словам юмористов, решение об удалении данного ролика приняли не они.

«Очень много комментариев с вопросами про неожиданное удаление выпуска из VK. К сожалению, выпуск был удален по инициативе платформы», — заявили комики.

Проект «Что было дальше?» выходил на YouTube с апреля 2019 по январь 2022 года. 1 апреля 2023 года шоу вернулось после длительного перерыва, первый выпуск нового сезона был опубликован на сервисе «VK Видео». Гостями передачи стали российский комик Богдан Лисевский и дагестанский блогер Хасбулла Магомедов, известный как Хасбик. За восемь часов этот выпуск собрал миллионы просмотров.