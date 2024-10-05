Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
15:08, 5 октября 2024Интернет и СМИ

Ведущие «Что было дальше?» раскрыли подробности удаления последнего выпуска из VK

Выпуск «Что было дальше?» со звездой «Слова пацана» был удален по инициативе VK

Кадр: Что было дальше? / YouTube

Ведущие юмористического интернет-шоу «Что было дальше?» раскрыли подробности удаления последнего выпуска из VK. Об этом они сообщили в сообществе передачи во «ВКонтакте».

Речь идет о выпуске с участием звезды сериала «Слово пацана» Рузиля Минекаева, певца Алексея Чумакова и стендап-комика Александра Петросяна. По словам юмористов, решение об удалении данного ролика приняли не они.

«Очень много комментариев с вопросами про неожиданное удаление выпуска из VK. К сожалению, выпуск был удален по инициативе платформы», — заявили комики.

Проект «Что было дальше?» выходил на YouTube с апреля 2019 по январь 2022 года. 1 апреля 2023 года шоу вернулось после длительного перерыва, первый выпуск нового сезона был опубликован на сервисе «VK Видео». Гостями передачи стали российский комик Богдан Лисевский и дагестанский блогер Хасбулла Магомедов, известный как Хасбик. За восемь часов этот выпуск собрал миллионы просмотров.

Что думаешь? Оцени!
      Карина Черных
      Обсудить
      Последние новости

      «Ситуация очень тяжелая». Сборные двух стран отказались от матча с Россией в октябре. Как они объяснили это решение?

      Российские умельцы собрали в гараже самостоятельно находящий врага беспилотник

      Израиль нанес очередной удар по боевикам ХАМАС

      Дебютант РПЛ на последних секундах упустил победу в матче чемпионата России

      Назван срок увеличения уровня рождаемости в России

      В сети восхитились внешностью 83-летней телеведущей на новых фото

      Стало известно о задержании военного блогера в регионе России

      Кадыров отправил первые 100 «Джихад-машин» на СВО

      Миллионер бросил успешную карьеру в бизнесе ради любимого хобби

      Лукашенко назвал санкции против Белоруссии фашистскими и незаконными

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше