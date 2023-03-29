Названа дата возвращения шоу «Что было дальше?»

Первый после перерыва выпуск шоу «Что было дальше?» выйдет 1 апреля во «ВКонтакте»

Популярное интернет-шоу «Что было дальше?» («ЧБД») снова будет выходить в сети, первый после длительного перерыва выпуск станет доступен 1 апреля. Дату возвращения проекта назвали в пресс-службе VK, пресс-релиз поступил в распоряжение «Ленты.ру».

Уточняется, что новые эпизоды шоу выйдут эксклюзивно в «VK Видео». Новый выпуск уже снят, его премьера состоится в сообществе «ЧБД» во «ВКонтакте» и на витрине платформы «VK Видео», раскрыли в пресс-службе VK.

«"ЧБД" — с большим отрывом самое популярное шоу в Рунете, его появление на площадке "VK Видео" — значимое событие для платформы и для зрителей», — подчеркнул директор музыкальной экосистемы и департамента видеоконтента VK Николай Дуксин.

Ранее на возвращение «Что было дальше?» намекнул известный комик Богдан Лисевский. Он опубликовал видео закулисья проекта и заявил, что будет его новым гостем.

Проект «Что было дальше?» выходил на YouTube с апреля 2019 по январь 2022 года. Впоследствии в СМИ и соцсетях появлялись слухи о его закрытии. Продюсер «Что было дальше?» Дарья Морозова в апреле опроверглаинформацию о завершении проекта и объяснила отсутствие новых выпусков межсезонной паузой.