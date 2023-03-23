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17:39, 23 марта 2023Интернет и СМИ

Известный комик показал закулисье «Что было дальше?»

Комик Богдан Лисевский опубликовал видео с закулисьем проекта «Что было дальше?»

Кадр: Плюшки / YouTube

Известный российский комик Богдан Лисевский показал закулисье юмористического интернет-проекта «Что было дальше?» (ЧБД). Соответствующее видео опубликовано в его YouTube-канале.

«Я решил не ждать, когда ребята соберутся, и самому все организовать», — сказал Лисевский в ролике под названием «"Что было дальше?" Съемки нового выпуска». В видео он продемонстрировал декорации шоу и зрительный зал, а также заявил, что будет присутствовать на сцене.

Кроме того, юморист показал, что за кулисами находятся участники проекта Алексей Щербаков, Нурлан Сабуров, Илья Макаров, а также множество других людей. Комику Тамби Масаеву при этом наносят грим. Лисевский в ролике также задал несколько вопросов ведущим проекта, утверждая, что они состоят в хороших отношениях, однако большинство собеседников его проигнорировало.

Представители «Что было дальше?» на данный момент не прокомментировали видео Лисевского и утверждение о съемках нового выпуска.

В шоу «Что было дальше?» приглашенный гость рассказывает комикам историю, а юмористы пытаются угадать ее концовку и перебивают его. Проект выходил на YouTube с апреля 2019 по январь 2022 года. Впоследствии в СМИ и соцсетях появлялись слухи о его закрытии. Продюсер «Что было дальше?» Дарья Морозова в апреле опровергла информацию о завершении проекта и объяснила отсутствие новых выпусков «межсезонной паузой».

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Маргарита Щигарева
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