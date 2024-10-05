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17:02, 5 октября 2024Культура

«Ветераны России» возмутились искаженными образами рэпера Xolidayboy

«Ветераны России» просят проверить Xolidayboy на пропаганду запрещенного ЛГБТ

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Уроженца Севастополя, популярного рэпера и блогера Xolidayboy (настоящее имя — Иван Минаев) просят проверить на ЛГБТ-пропаганду (движение признано экстремистским и запрещено в РФ). Об этом сообщает РИА Новости.

Обращения о проверке артиста направило главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину, министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву и министру юстиции Константину Чуйченко общероссийское движение «Ветераны России». Там возмутились искаженными образами Xolidayboy, которые негативно влияют на молодежь обоего пола.

Движение указало, что артист планирует провести ряд концертов в нескольких городах страны, а подобные мероприятия разрушают культурные устои, так как творческий концепт рэпера демонстрирует технологии западного шоу-бизнеса для распространения в массах ЛГБТ-нарратива.

«Ветераны России» в своем обращении просят правоохранительные органы проверить источники доходов Минаева с целью выявления возможного иностранного финансирования и материальной помощи Вооруженным силам Украины, а также присвоить ему статус иностранного агента при выявлении оснований.

Ранее Xolidayboy записал видеообращение к организации «Русская община Ставрополья», в котором назвал себя патриотом и заявил, что поддерживает президента России Владимира Путина.

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      Любовь Ширижик
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