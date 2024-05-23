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16:40, 23 мая 2024Культура

Рэпер Xolidayboy высказался об СВО после отмены концертов

Рэпер Xolidayboy на фоне отмены концертов заявил, что поддерживает СВО и Путина

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Уроженец Севастополя, популярный рэпер и блогер Xolidayboy (настоящее имя — Иван Минаев) высказался о специальной военной операции (СВО) на Украине после отмен своих концертов в Крыму. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Артист записал видеообращение к организации «Русская Община Ставрополья», которая ранее выступала с призывом отменять выступления певца. В ролике Минаев назвал себя патриотом, а также заявил, что поддерживает президента России Владимира Путина.

Я всей душой и сердцем люблю свою страну и, безусловно, поддерживаю абсолютно все действия нашего главнокомандующего, президента Владимира Владимировича Путина и специальную военную операцию. Всех люблю и жду на концертах

Xolidayboy

При этом отмечается, что в своих социальных сетях музыкант не делал подобных заявлений.

Руководитель «Русской Общины Ставрополья» Владимир Резниченко, в свою очередь, заявил, что разговаривал с рэпером. Во время диалога Минаев признался, что сожалеет о своем поведении «в молодости» и неподобающем внешнем виде. Резниченко добавил, что людям нужно давать шанс на исправление.

«Иван придерживается традиционных русских ценностей. Готов снять видеообращение с поддержкой бойцов находящихся в зоне СВО. Я надеюсь, что он и вправду так считает», — подчеркнул общественник.

Ранее группа «Пропаганда» сообщила о травле со стороны украинских аккаунтов после концерта в зоне СВО.

ЖЗЛ
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      Анастасия Астахова
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