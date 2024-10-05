Во Франции задержали ключевого подозреваемого во взрывах в Германии

Der Spiegel: в Париже задержали подозреваемого в причастности к взрывам в Кельне

В Париже задержали ключевого подозреваемого в причастности к серии взрывов в Кельне в сентябре. Об этом сообщил журнал Der Spiegel со ссылкой на местную прокуратуру.

Уточняется, что 22-летнего мужчину задержали в аэропорту французской столицы 1 октября. Кельнское ведомство подало запрос на его экстрадицию.

Ранее стало известно, что ряд взрывов, прогремевших в Кельне и рядом с ним, могут быть связаны с мафиозными разборками. Прокурор Кельна Ульрих Бремер предположил, что речь в этих случаях идет о «неурегулированных разногласиях» между группировками марокканской мафии из-за похищения примерно 300 килограммов каннабиса.