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07:53, 5 октября 2024Мир

Во Франции задержали ключевого подозреваемого во взрывах в Германии

Der Spiegel: в Париже задержали подозреваемого в причастности к взрывам в Кельне

Фото: Oliver Berg / dpa / Global Look Press

В Париже задержали ключевого подозреваемого в причастности к серии взрывов в Кельне в сентябре. Об этом сообщил журнал Der Spiegel со ссылкой на местную прокуратуру.

Уточняется, что 22-летнего мужчину задержали в аэропорту французской столицы 1 октября. Кельнское ведомство подало запрос на его экстрадицию.

Ранее стало известно, что ряд взрывов, прогремевших в Кельне и рядом с ним, могут быть связаны с мафиозными разборками. Прокурор Кельна Ульрих Бремер предположил, что речь в этих случаях идет о «неурегулированных разногласиях» между группировками марокканской мафии из-за похищения примерно 300 килограммов каннабиса.

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      Марина Совина
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