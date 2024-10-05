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19:12, 5 октября 2024Россия

ВСУ обстреляли Горловку

СЦКК: ВСУ обстреляли Горловку, выпустив 20 ракет из РСЗО

Фото: Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли город Горловка в ДНР из реактивной системы залпового огня (РСЗО). Об этом в своем Telegram-канале сообщило представительство Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

Отмечается, что по Центрально-Городскому району города было выпущено 20 ракет. Кроме того, ВСУ применили три снаряда с калибром 155 мм, которые уже несколько раз применяли в течение субботы, 5 октября. При этом некоторые из таких снарядов были кассетными.

Ранее ВСУ атаковали из артиллерии село Тишанка Волоконовского района Белгородской области. В результате этого были повреждены Свято-Никольский храм, мемориал бойцам Великой Отечественной войны и местный Дом культуры.

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      Олег Давыдов
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