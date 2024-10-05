Российский военный рассказал, что Украина заранее готовила Угледар к сдаче

Вооруженные силы Украины (ВСУ) заранее готовились к сдаче Угледара. Об этом в беседе с журналистами ТАСС рассказал заместитель командира штурмового батальона группировки войск «Восток» с позывным Шаман.

«Они заранее знали. Просто оттягивали время. Видно, что они уже готовили этот город к сдаче», — сказал российский военный.

Он добавил, что ВСУ заранее вывезли из Угледара все основные средства поражения. Кроме того, вглубь Украины были перемещены ценные радиолокационные установки.

«Все это было оттянуто. Сначала мы их разведывали, видели. Через некоторое время их уже не было», — заключил Шаман.

Тем временем член комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин заявил, что перешедший под контроль России Угледар будет восстановлен. При этом, по его мнению, сначала придется провести «очень мощное разминирование», после чего можно будет приступать к формированию местных властей.