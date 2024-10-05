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12:25, 5 октября 2024Россия

В России перечислили этапы восстановления Угледара

Депутат Заварзин сообщил, что Угледар будет восстановлен после разминирования

Фото: РИА Новости

Перешедший под контроль России город Угледар будет восстановлен, сообщил член комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин. Этапы восстановления населенного пункта депутат перечислил в разговоре с «Лентой.ру».

Это не быстрый процесс, но то, что он будет восстановлен, это однозначно я могу утвердительно сказать

Виктор Заварзинчлен комитета Госдумы по обороне

«Это процесс длительный. Возвращение людей нужно обеспечить. Но для начала провести очень мощное разминирование. Там все заминировано. Сформировать власти надо, сформировать бригады. Безусловно, будем всем миром помогать. Регионы будут помогать. Город серьезный», — рассказал Заварзин.

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Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов сообщил, что после взятия под контроль Угладара Россия продолжит выполнять задачи специальной военной операции (СВО). Однако он не стал уточнять, какие именно цели в приоритете.

3 октября Минобороны сообщило, что российские силы взяли под контроль город Угледар под Донецком. Бои за Угледар шли более двух лет. До начала боевых действий там проживали около 15 тысяч человек.

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