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20:19, 5 октября 2024Россия

Вышедшего на свободу после службы в ЧВК «Вагнер» экс-заключенного вывезли в лес и ограбили

В Улан-Удэ экс-заключенный вывез в лес и ограбил бывшего бойца ЧВК «Вагнер»

Фото: Михаил Почуев / ТАСС

В Улан-Удэ один бывший заключенный вывез в лес и ограбил другого — вышедшего на свободу после службы в ЧВК «Вагнер». Как сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости», инцидент произошел еще в мае 2023 года.

По данным журналистов, преступник — 24-летний Солбон К. — ранее отбывал срок за покушение на изнасилование. Вскоре после освобождения он проводил вечер в ресторанном комплексе «Грильяж», где и познакомился с амнистированным бойцом «Вагнера» Петром. Итогом встречи для Солбона стал план ограбления бывшего собрата по несчастью. Он позвонил своим друзьям и пожаловался, что Петр не отдает ему долг, после чего предложил вывезти мужчину в лес и надавить на него там.

«План сработал. В лесу под поселком Комушка Солбон потребовал от нового знакомого деньги. Тот отказался, и тогда друг Солбона распылил перцовый баллончик — как он рассказал на суде, он сделал это, так как испугался. После этого "вагнеровца" избили, забрали телефон и 220 тысяч рублей наличными», — пишут журналисты.

При этом известно, что как минимум часть награбленного преступники потратили на военное снаряжение. Впрочем, в итоге всех участников ограбления смогли отследить по камерам видеонаблюдения. Солбона приговорили к 3 годам и 2 месяцам колонии.

Ранее стало известно, что в Можайске бывший боец ЧВК «Вагнер» обиделся на друга и избил его арматурой и ножкой от стула до слепоты. Суд приговорил «вагнеровца» к четырем годам колонии общего режима.

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      Олег Давыдов
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