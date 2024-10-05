Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:23, 5 октября 2024Бывший СССР

Западные санкции назвали фашистскими

Лукашенко назвал санкции Запада против Белоруссии фашистскими

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал санкции, введенные западными государствами против его страны, фашистскими. Как передает БелТА, такое заявление глава республики сделал в ходе своего выступления на фестивале-ярмарке «Дажынкі-2024».

«Наши продукты хорошо знают и любят далеко за пределами нашей Беларуси. Скажу больше: в условиях незаконных фашистских беспрецедентных санкций, которые в последние годы вводятся против нашего государства, именно экспорт сельхозпродукции дал остальным отраслям возможность адаптироваться к новой ситуации и переориентироваться на другие рынки сбыта», — заявил белорусский лидер.

Лукашенко добавил, что именно благодаря решению белорусских властей активно содействовать развитию сельскохозяйственной отрасли страна сначала обеспечила собственные потребности, а после вышла на лидирующие позиции по экспорту продовольствия во всем мире. Глава государства добавил, что труд каждого сотрудника агропромышленного комплекса создает до десятка рабочих мест в других отраслях.

Ранее Лукашенко призвал поставить в стране памятник корове. Таким образом, по мнению белорусского лидера, следует увековечить историческую роль животного в годы Великой Отечественной войны и послевоенное время.

Что думаешь? Оцени!
      Олег Давыдов
      Обсудить
      Последние новости

      «Ситуация очень тяжелая». Сборные двух стран отказались от матча с Россией в октябре. Как они объяснили это решение?

      Российские умельцы собрали в гараже самостоятельно находящий врага беспилотник

      Израиль нанес очередной удар по боевикам ХАМАС

      Дебютант РПЛ на последних секундах упустил победу в матче чемпионата России

      Назван срок увеличения уровня рождаемости в России

      В сети восхитились внешностью 83-летней телеведущей на новых фото

      Стало известно о задержании военного блогера в регионе России

      Кадыров отправил первые 100 «Джихад-машин» на СВО

      Миллионер бросил успешную карьеру в бизнесе ради любимого хобби

      Лукашенко назвал санкции против Белоруссии фашистскими и незаконными

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше