Западные санкции назвали фашистскими

Лукашенко назвал санкции Запада против Белоруссии фашистскими

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал санкции, введенные западными государствами против его страны, фашистскими. Как передает БелТА, такое заявление глава республики сделал в ходе своего выступления на фестивале-ярмарке «Дажынкі-2024».

«Наши продукты хорошо знают и любят далеко за пределами нашей Беларуси. Скажу больше: в условиях незаконных фашистских беспрецедентных санкций, которые в последние годы вводятся против нашего государства, именно экспорт сельхозпродукции дал остальным отраслям возможность адаптироваться к новой ситуации и переориентироваться на другие рынки сбыта», — заявил белорусский лидер.

Лукашенко добавил, что именно благодаря решению белорусских властей активно содействовать развитию сельскохозяйственной отрасли страна сначала обеспечила собственные потребности, а после вышла на лидирующие позиции по экспорту продовольствия во всем мире. Глава государства добавил, что труд каждого сотрудника агропромышленного комплекса создает до десятка рабочих мест в других отраслях.

Ранее Лукашенко призвал поставить в стране памятник корове. Таким образом, по мнению белорусского лидера, следует увековечить историческую роль животного в годы Великой Отечественной войны и послевоенное время.