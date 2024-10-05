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17:07, 5 октября 2024Россия

В России назвали значение перехода Желанного Второго в ДНР под контроль страны

Депутат Колесник: противник терпит моральное поражение при потере городов

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Противник терпит моральное поражение при потере городов, сообщил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Значение перехода под контроль России населенного пункта Желанное Второе, расположенного в Донецкой народной республике (ДНР), депутат назвал в беседе с «Лентой.ру».

«В моральном плане это очень влияет на противника. Противник всегда терпит моральное поражение при потере какого-либо города», — отметил Колесник.

Также депутат сообщил, что любой населенный пункт в зоне проведения специальной военной операции (СВО) имеет стратегическое значение для Вооруженных сил (ВС) России.

«Любое взятие населенного пункта выгодно для наступающей армии. Помимо военно-стратегического значения, это еще и моральное значение», — заключил он.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы России (ВС РФ) взяли под контроль населенный пункт Желанное Второе. Отмечается, что он был освобожден подразделениями Южной группировки войск. ВС РФ нанесли поражение формированиям шести бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах Резниковки, Звановки, Белой Горы и Максимильяновки в ДНР. Кроме того, были отражены три контратаки штурмовых групп мотопехотной и аэромобильной бригад ВСУ, а также бригады теробороны.

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