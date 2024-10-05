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04:59, 5 октября 2024Мир

Журналисты рассказали о настроении Байдена перед отставкой

NYT: Байден чувствует облегчение перед скорой отставкой

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Президент США Джо Байден испытывает облегчение в связи с тем, что уходит в отставку во время усиления напряженности в мире. Об этом пишет издание The New York Times со ссылкой на журналистов, присутствовавших на брифинге в Белом доме.

Они обратили внимание, что в ходе мероприятия глава государства не выглядел так, будто его тяготит происходящее в мире. По словам журналистов, Байден понимает, что теперь со всеми трудностями придется разбираться не ему, а кому-то другому.

«Несмотря на беспорядки внутри страны и за рубежом, войну в Украине и на Ближнем Востоке, а также угрозы со стороны Китая, в зале для брифингов в пятницу царила легкость», — отметили они.

Во время общения с журналистами Байден пошутил о своем возвращении в президентскую гонку. Один из репортеров поинтересовался у политика, не планирует ли он пересмотреть свое решение о снятии с выборов и вернуться в президентскую гонку. Байден ответил: «Я вернулся».

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      Марина Совина
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